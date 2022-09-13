В жилые дома Орла начали подавать тепло

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Отопительный сезон начался в жилых домах Орла. С 13 сентября стартовала подача теплоносителя.

Об этом сообщили в мэрии. Раньше речь шла о том, чтобы начать подавать тепло с будущего понедельника, 19 числа, но температура на улице опустилась, власти приняли решение не откладывать сезон теплых батарей.

За подачу теплоносителя в городе отвечает несколько организаций, от которых обогревается около 2 тысяч многоэтажек. А за подключение к централизованной системе в отдельных домах отвечают уже управляющие компании.

- Уважаемые жители многоквартирных домов! Ответственность за доведение теплоносителя в квартиры лежит на управляющих компаниях. Это первая инстанция, куда следует обращаться по вопросу отопления. О проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефону (4862) 43-22-12, - обратились к орловцам в мэрии.

Накануне, 12 сентября, отопительный сезон начался в социальных учреждениях: больницах, школах, детских садах.