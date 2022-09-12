В школах, детсадах и больницах Орла начался отопительный сезон

В соцучреждения Орла начали подавать тепло Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле сегодня начался отопительный сезон. С 12 сентября тепло стали подавать в социальные учреждения: первыми нагреются трубы в детских садах, школах и больницах.

Постановление о старте отопительного сезона подписал мэр Юрий Парахин. К часу дня затопили в пяти школах и 13 садиках. Остальные на очереди. За подачу тепла отвечает несколько организаций, поставляющиъ ресурсы, в соцобъекты, расположенные в многоквартирных домах - управляющие компании.

Что касается жилого фонда, то пока что орловцам приходится обходиться обогревателями и теплой одеждой. По планам, тепло подавать в дома начнут только с будущего понедельника, 19 сентябряю

Отметим, что в этом году отопительный сезон начался как никогда рано: сентябрь выдался холодным. При этом власти приняли решение не дожидаться норматива среднесуточной температуры в 8 градусов, чтобы начать подачу тепла.