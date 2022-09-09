Фото: Андрей Абрамов Фото: Архив "КП"

Орловцев просят не носить с собой оружие в дни выборов. Росгвардия рекомендовала отказаться от его транспортировки на территории всей области.

В ведомстве просят владельцев оружия отложить его на несколько дней, с 10 по 12 сентября. Порекомендовали силовики и владельцам магазинов, торгующих оружием и патронами, ЧОПам, тирам усилить контроль за огнестрелом и боеприпасами, а также приостановить реализацию оружия.

- Посещение массовых публичных мероприятий с любыми видами оружия, в том числе, на приобретение которого не требуется специального разрешения, а также нахождение с ним на объектах инфраструктуры, включая места временного проживания должно быть исключено. Следует помнить, что закон запрещает использовать оружие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - обратились к орловцам в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Довыборы в Орловской области стартовали 9 сентября, они продлятся в течение трех дней - до 11 числа.