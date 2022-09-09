Выборы стартовали в Орловской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области стартовали выборы. Они продлятся три дня: участки будут работать с 9 по 11 сентября.

На дополнительные выборы депутатов заявились 204 кандидата, выборы пройдут в 26 муниципалитетах, компаний будет 64. По информации облизбиркома, на территории области открыто 84 избирательных участка, работать они будут с 8 утра до 8 вечера. В Орле открыто 19 избирательных участков.

В общей сложности в списки избирателей в Орловской области включено больше 52 тысяч человек.

В выборные дни усилят охрану. На участках будут дежурить 1 150 человек: полицейских, росгвардейцев, охранников. Будет организовано и видеонаблюдение за процессом.