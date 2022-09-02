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Общество2 сентября 2022 9:10

На улице Автовокзальной в Орле до 13 сентября ограничат движение

Рабочие будут прокладывать ливневую канализацию
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
До 13 сентября по Автовокзальной будет ограничено движение

До 13 сентября по Автовокзальной будет ограничено движение

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле еще на одной улице ввели временное ограничение для движения транспорта. До середине сентября водителей ждут неудобства при проезде Автовокзальной.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

- В связи с прокладкой участка сети ливневой канализации с 8.00 1 сентября до 17.00 13 сентября 2022 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств, - рассказали в мэрии.

Как уже ранее писала "Комсомолка", в Орле на два месяца ограничат движение по улице Деповской. В этом случае причиной неудобств для автолюбителей станет дорожный ремонт.