На улице Автовокзальной в Орле до 13 сентября ограничат движение

До 13 сентября по Автовокзальной будет ограничено движение Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле еще на одной улице ввели временное ограничение для движения транспорта. До середине сентября водителей ждут неудобства при проезде Автовокзальной.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

- В связи с прокладкой участка сети ливневой канализации с 8.00 1 сентября до 17.00 13 сентября 2022 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств, - рассказали в мэрии.

Как уже ранее писала "Комсомолка", в Орле на два месяца ограничат движение по улице Деповской. В этом случае причиной неудобств для автолюбителей станет дорожный ремонт.