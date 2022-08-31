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Общество31 августа 2022 12:55

На Деповской улице в Орле ограничат движение до ноября

Трудности с проездом у водителей возникнут из-за дорожного ремонта
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Движение на Деповской ограничат на два месяца

Движение на Деповской ограничат на два месяца

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на два месяца ограничат движение по улице Деповской. Причиной неудобств для автолюбителей станет дорожный ремонт.

Продлятся ограничения с 26 августа до 1 ноября. Они затронут не всю улицу, а лишь ее отрезок.

- В связи с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети с 26 августа по 1 ноября 2022 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств по улмце Деповской от дома №3 до дома №7, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Водителям стоит быть бдительнее и заранее планировать свой маршрут.