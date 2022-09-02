Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2022 9:05

Замкнувший холодильник стал причиной пожара в многоэтажке Мценска

Пожарные спасли двоих и эвакуировали 15 человек
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В ЧП, силами спасателей, никто не пострадал

В ЧП, силами спасателей, никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Сегодня, 2 сентября, ранним утром в Мценске случился пожар в многоквартирном доме. Из-за замыкания в холодильнике пламя разгорелось в одной из квартир.

Пожарным сигнал о происшествии поступил примерно в половине пятого утра: горела трешка на улице Катукова. На место прибыла бригада спасателей. К тому моменту, помещения задымило, нужно было эвакуировать людей. Двоих человек, пожарные спасли, еще 15, в том числе 5 детей, вывели из многоэтажки. К счастью, никто не пострадал, пламя затушили.

- В результате пожара кухня выгорела на 3 квадратных метрах, остальные помещения закопчены. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ливнах при пожаре погибла 86-летняя женщина. Полыхал жилой дом на Колхозной...(далее)