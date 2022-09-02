В Ливнах при пожаре погибла 86-летняя женщина

Пожар случился на Колхозной улице в Ливнах Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Ливнах пожилая женщина погибла в пожаре, случившемся 1 сентября. Полыхал жилой дом на Колхозной улице.

Все случилось в первой половине дня, около 11 часов. Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом горел изнутри, пламя грозило переброситься на соседние постройки. Тушить огонь было непросто из-за того, что двор оказался плотно застроен. В итоге рухнула кровля дома, пострадали сараи. Внутри пожарные обнаружили тело пенсионерки, также к медикам обратился 51-летний мужчина, у него диагностированы ожоги.

- Пожарными от огня спасен рядом стоящий жилой дом и хозпостройки. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 38 раз, из них 27 выездов на ликвидацию возгораний и 11 выездов на различные происшествия. В Мценске на пожаре спасены 2 человека, 15 эвакуированы, из них 5 детей.