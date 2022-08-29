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Происшествия29 августа 2022 7:00

Под Орлом перевернулся самодельный мотоблок, двое получили травмы

В ДТП пострадал 32-летний мужчина и 8-летняя девочка
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В ДТП пострадали мужчина и ребенок

В ДТП пострадали мужчина и ребенок

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области перевернулся самодельный мотоблок. В ДТП пострадали двое пассажиров транспорта: мужчина и девочка.

Подробнее о происшествии рассказали в областном УГИБДД. Все случилось днем в минувшую субботу, 27 августа. Нестандартным транспортом управлял 32-летний мужчина, вместе с 8-летней пассажиркой он ехал по дороге Верховье -Б.Синковец-Троицкое-Теляжье-Большая Дорога. На третьем километре водитель не справился с управлением мотоблоком, и тот перевернулся.

Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в итоге травмы получил и сам 32-летний водитель, и девочка, которая ехала в прицепе мотоблока. Госпитализация им не понадобилась.

Всего за последние выходные лета на дорогах региона полицейские зафиксировали 23 ДТП, в них пострадали 7 человек, 1 погиб.