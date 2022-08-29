Под Орлом водитель "двенадцатой" погиб в столкновении с фурой

Автомобили столкнулись на дороге "Орел-Тамбов" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге "Орел-Тамбов" столкнулись "Ваз" и фура "Даф". В ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

Авария произошла вечером 28 августа, в пятом часу. За рулем "двенадцатой" ехал 35-летний мужчина, он двигался в направлении Орла. На 112 километре легковушка встретилась с большегрузом, за рулем которого был водитель 64 лет. Удар был сильный, у молодого мужчины не осталось шансов выжить.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Ваз" скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за последние выходные лета на дорогах региона полицейские зафиксировали 23 ДТП, в них пострадали 7 человек, 1 погиб.