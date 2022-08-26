Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловскую область прибыла вторая вакцина от гриппа. В регионе продолжается кампания по вакцинации.

Вакцина от вируса гриппа для детей и взрослых «Ультрикс Квадри» поступила в Орловскую область. Об рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

На Орловщине активизировалась прививочная кампания против гриппа и COVID-19. Недавно в регион прибыла партия из 107 тысяч вакцин «СОВИГРИПП». Препарат уже распределяли между медучреждениями.

Для борьбы с коронавирусом регион скоро получит 20 тысяч доз начальной вакцины. Заболеваемость вирусом растет. Только за последние сутки заболели 195 человек.