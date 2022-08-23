Москвич проведет 12 лет за решеткой за попытку сбыта наркотиков из Орловской области

Москвич проведет 12 лет за попытку сбыта наркотиков из Орловской области. Полицейские задержали его с крупной партией в Кромском районе.

Обвинительный приговор за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере вынес Кромской районный суд. Житель Московской области уже был судим. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что мужчина в феврале 2022 года приехал в Троснянский район, чтобы забрать из тайника крупную партию наркотиков. Затем, действуя в сговоре с другими участниками преступления, хотел перевести 15 килограммов наркотических средств в Московскую область.

Полицейские пресекли действия мужчины и задержали его с поличным в Кромском районе. Стражи порядка изъяли запрещенные вещества.

Суд назначил москвичу 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.