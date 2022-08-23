Фото: Анатолий ЖДАНОВ Фото: Архив "КП"

В парке Ливен запретили работу аттракциона "Орбита". После произошедшей в Орле трагедии на этой карусели, прокуратура устроила проверку и нашла нарушения.

- К акту оценки технического состояния аттракциона приобщен лист дефектов, которые, как показала прокурорская проверка, эксплуатирующей организацией не устранены. В частности, в одном из пассажирских модулей аттракциона не работает запирающее устройство, что не обеспечивает безопасность пассажиров, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Пока что "Орбиту" остановили, на тот период, пока все нарушения не будут устранены. Также планируется провести дополнительную проверку и привлечь к ней специалистов Ростехнадзора.

6 августа в Орле 17-летняя девушка погибла, вылетев с аналогичного аттракциона "Орбита". В городском парке теперь могут закрыть все карусели, проверка признала их небезопасными.