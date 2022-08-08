Фото: соцсети музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"

В «Спасском-Лутовиново» прозвучат цыганские романсы. Концерт состоится 13 августа.

Музыкальные произведения на стихи девятнадцатого века исполнит музыкально-театральный коллектив «Цыганская ночь». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Артисты представят программу «Звезды на небе». Прозвучат также и русские романсы. Орловцы и гости региона смогут послушать выступление группы 13 августа в 15.00 в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Он отмечает в 2022 году столетний юбилей.

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