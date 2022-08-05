"Газ Ресурс" переведет асфальтовый завод в Орле с мазута на газовое топливо.

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Компания ООО «Газ Ресурс», как собственник асфальто-бетонного завода расположенного по адресу ул. Северный парк 8, приняв во внимание обращение граждан рядом прилегающего района, о том, что работа завода вызывает неудобство из-за возможной копоти и запаха при использовании мазута, как основного топлива для подогрева сырья, приняло решение провести модернизацию производства и перевести топочные горелки завода на газовое топливо , как наиболее экологически чистое по сравнению с мазутом. В настоящий момент на заводе проводится реконструкция производства с привлечением специализированных лицензированных организаций: устанавливаются емкости под газ, испаритель, проводятся газопроводы. По словам представителя ООО «Газ Ресурс» Селиверстова А.В. в реконструкцию и перевод данного завода с мазута на газовое топливо компания вложит более 5 миллионов рублей. Не смотря на то, что мазут является самым распространенным видом топлива для асфальтовых заводов и его использование на расстоянии более 500 метров от жилья , как в данном случае, не запрещено законодательством, мы с вниманием отнеслись к пожеланиям жителей, которые , по их словам чувствуют неприятный запах при работе именно этого завода, и решили радикально решить вопрос – полностью убрать возможный источник загрязнения атмосферы – мазут, как топливо для завода. Согласно Заключения НИИ Атмосфера природный газ, включая сжиженный, является наиболее безвредным с точки зрения экологических последствий. При сжигании которого полностью отсутствуют такие канцерогены как фенол, формальдегиды, оксиды серы и другие наиболее вредные вещества, которые могут встречаться при сжигании мазута. После перевода на газ данного асфальтового завода, в период тестирования и пуско-наладки газового оборудования ООО «Газресурс» проведет тестирование и контроль выбросов как на самой установке так и на границе жилой и промышленной зоны силами независимой аккредитованной организации с привлечением Роспотребнадзора и представителей от жителей близлежащего района. Работа завода после реконструкции будет возобновлена только при подтверждении, того что пробы атмосферного воздуха на границе с жилой зоной находятся в пределах допустимых условий.

Напомним, что ранее ООО «Газресурс» объявило, что расторгло договор аренды установок асфальтового завода с ООО «Орловский Асфальт» , т.к данная организация допустила значительные экологические нарушения при эксплуатации потенциально опасного для экологии и здоровья объекта. Так же сообщалось, что собственником завода уже были заменены все фильтры основной пылегазоулавливающей системы и крыльчатка дымососа.

ООО «Газ Ресурс» приглашает представителей общественности и прессы на асфальтовый завод по адресу ул. Северный парк 8 для осуществления контроля за переводом производства на газ , возможных пояснений по данному общественно-значимому событию и ответов на вопросы. Тел для связи прессы +7 910 358-32-67