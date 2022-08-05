Мэр Орла поздравил жителей с Днем города. Орел сегодня, 5 августа 2022, отмечает 456-й день рождения и 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Юрий Парахин пожелал жителям областного центра мирного неба, счастья, а также добра.

- Поздравляю вас с 79-й годовщиной освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и 456-й годовщиной со дня основания нашего родного города! 5 августа 1943 года — это знаковая дата, которая навсегда вписана в историю Великой Отечественной войны.

Этот памятный день стал символом мужества, героизма и сплоченности народа во имя победы и мира! Он служит напоминанием о героическом подвиге советской армии, о нашей возможности свободно жить и трудиться на своей земле, - обратился к орловцам глава города.

Он также поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за их подвиг.

Афишу мероприятий, посвященных празднованию Дня города, смотрите здесь.