На месте упавшего Тургеневского дуба в Спасском-Лутовиново появился новый росток

Фото: vk.com/spasskoye Фото: СОЦСЕТИ

На месте упавшего Тургеневского дуба в Орловской области появился новый росток. Легендарное дерево погубил ураган в прошлом году.

Маленькие дубовые ростки заметили сотрудники музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» и поделились новостью Вконтакте. Они появились на месте упавшего двухсотлетнего дуба, который высаживал сам Тургенев. Знаменитый дуб повалил ураган, но,не смотря на это, оставшиеся в земле корни все же проросли.

Работники музея-заповедника Тургенева продолжат наблюдать за дубовым ростком, а также проконсультируются со специалистами по поводу его сохранения.