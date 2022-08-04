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Общество4 августа 2022 10:32

На месте упавшего Тургеневского дуба в Спасском-Лутовиново появился новый росток

Легендарное дерево погубил ураган в прошлом году
Нина СОКОЛОВА
Фото: vk.com/spasskoye

Фото: vk.com/spasskoye

Фото: СОЦСЕТИ

На месте упавшего Тургеневского дуба в Орловской области появился новый росток. Легендарное дерево погубил ураган в прошлом году.

Маленькие дубовые ростки заметили сотрудники музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» и поделились новостью Вконтакте. Они появились на месте упавшего двухсотлетнего дуба, который высаживал сам Тургенев. Знаменитый дуб повалил ураган, но,не смотря на это, оставшиеся в земле корни все же проросли.

Работники музея-заповедника Тургенева продолжат наблюдать за дубовым ростком, а также проконсультируются со специалистами по поводу его сохранения.