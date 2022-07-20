По горячим следам оперативники задержали орловчанку Фото: Нина СОКОЛОВА

За кражу мобильника 46-летняя орловчанка попала под уголовное дело. Женщина прикарманила чужой телефон, оставленный в магазине.

Жительница Должанского района приехала в один из магазинов райцентра за продуктами. Она заметила мобильный телефон, лежащий на полке торгового зала без присмотра, и стащила его. Сам владелец гаджета находился неподалеку в магазине. Заметив пропажу, он обратился в полицию и описал сотрудникам трех заходивших покупателей. По горячим следам оперативники задержали 46-летнюю орловчанку, а краденое устройство нашли у нее в машине.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигурантке предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.