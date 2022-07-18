На Выгонке в Орле отключили воду 18 июля

Жители нескольких улиц временно остались без воды в кранах Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле сегодня, 18 июля, временно отключена вода на нескольких улицах в районе Выгонки. Причина - протекшая под землей труба.

- В 09:50 отключено холодное и горячее водоснабжение из-за подземной течи водоснабжения по улице Паровозной, 58, 60, 62, 64, 69, переулку Светофорному, 2, 4, переулку Южному, 5.Ведутся земельные работы, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Для людей организован подвоз воды, цистерна стоит в районе дома №2а по Светофорному переулку. Устраняют аварию 6 коммунальщиков, ориентировочно, справиться с этой задачей они должны к двум часам дня.

Также сегодня в Орле произошло аварийное отключение электричества в Северном районе.