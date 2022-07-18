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Общество18 июля 2022 7:42

В Северном районе Орла произошло аварийное отключение электричества

На месте работают энергетики
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В Северном районе произошло отключение электричества

В Северном районе произошло отключение электричества

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Северном районе Орла в понедельник, 18 июля, произошло аварийное отключение электричества. На месте работает бригада энергетиков.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, элекроэнергия отключилась в 9.30. Ближе к 10 часам поступили сообщения о том, что погас свет, от жителей домов по нескольким улицам. Это по Космонавтов, 1, Раздольная, 84, Московское шоссе, 155 «а» и 171. Разобраться в причинах отключения и устранить проблему предстоит сотрудникам «Орелоблэнерго».

Телефон диспетчера 55-35-14.