В Орле 20-летняя девушка на "Ладе" врезалась в забор и столб

В ДТП пострадала девушка-водитель Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле девушка на легковом автомобиле "Лада Ларгус" врезалась в дорожное ограждение и столб. Теперь ее ждет лечение в больнице.

ДТП случилось примерно в час дня 7 июля. 20-летняя водитель ехала по Авиационной улице в сторону Комсомольской. Неподалеко от дома №6 автомобиль слетел с проезжей части прямиком в металлический забор, а затем затормозил о фонарный столб.

- В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Накануне на подъезде к Орлу случилось еще одно ДТП с пострадавшими. Столкнулись внедорожник и легковушка, ранения получили мужчина и юноша.