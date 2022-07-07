На подъезде к Орлу столкнулись две машины, есть пострадавшие

Авария случилась на подъезде к Орлу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня вечером, 7 июля, на подъезде к Орлу случилось серьезное ДТП. На трассе "Калуга-Орел" столкнулись внедорожник и легковушка, есть пострадавшие.

Автомобильная авария произошла в Орловском муниципальном округе, в районе поворота в деревню Горки. Дорогу не поделили внедорожник "Митсубиши" и легковая "Дэу".

В ДТП есть пострадавшие Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Что именно произошло, устанавливают сотрудники региональной Госавтоинспекции. Из собственных источников "КП" стало известно, что в тяжелом состоянии ребенок, ехавший в одной из машин.

На месте работали спасатели.

Позже в полиции озвучили подробности случившегося. Стало известно, что пострадал 39-летний пассажир легковушки "Дэу", а также юноша 16 лет, ехавший в этой же машине.