Стали известны подробности ДТП на трассе "Орел-Калуга", в котором пострадали двое

В аварии пострадали два человека Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В полиции рассказали о ДТП, случившемся накануне вечером, 7 июля, на трассе "Орел-Калуга". Как уже сообщала читателям "КП", столкнулись внедорожник и легковушка, серьезно пострадали два человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал внедорожник.

По предварительной информации, столкновение допустил водитель внедорожника Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Все случилось на подъезде к Орлу со стороны города Болхова. В восьмом часу вечера 55-летний водитель на "Митсубиши Паджеро" двигаясь со стороны Орла в направлении Болхова допустил столкновение с легковушкой "Дэу Нексия". Удар был такой силы, что легковой автомобиль фактически остался без задней части.

У легковушки буквально снесло заднюю часть кузова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В аварии пострадал 39-летний мужчина-пассажир "Дэу", в тяжелом состоянии и юный пассажир легковушки, юноша 16 лет. Женщина 39 лет, сидевшая за рулем "Дэу", не пострадала.