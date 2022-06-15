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В Орловской области 37 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Экзамен сдали более 3 тысяч человек.

О стобалльниках рассказал руководитель департамента образования региона Алексей Карлов. Русский язык – один из двух обязательных экзаменов для одиннадцатиклассников.

37 человек получили максимальные 100 баллов, а каждый четвертый – 80 и более.

– В который раз орловские школьники доказывают, что сдать русский на 100 баллов — это не голубая мечта, а реальность для тех, кто хочет поступить в вуз мечты. Выпускники шли к этой цели: систематически готовились и досконально изучали предмет, - отметил руководитель.

Дни основного периода сдачи ЕГЭ завершатся 21 июня. Ранее стало известно, что 14 человек получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе, а две выпускницы безошибочно написали химию.