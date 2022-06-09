Фото: Ольга Супонева

В Орловской области 16 человек сдали ЕГЭ по литературе и химии на 100 баллов. Экзамены проходили 26 мая.

О первых результатах сообщил руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов в социальных сетях.

Так, максимальный балл в ЕГЭ по литературе набрали 14 человек, а двое безошибочно сдали химию.

Литературу успешно сдали выпускники из Орловского, Урицкого, Ливенского, Покровского района, а также из Орла и Мценска. С химией успешно справились две девушки из Орла – выпускницы средней общеобразовательной школы №11 и №33.

100 баллов за экзамен – большой шаг к поступлению в лучшие вузы страны. Сдавшие химию смогут стать медиками, биотехнологами. Двери для одолевших литературу откроет филфак и факультеты, связанные с искусством, дизайном и культурой.