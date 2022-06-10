За сутки коронавирусом заболело 28 орловцев

Федеральный оперативный штаб рассказал о новых случаях заболевания коронавирусом в регионах России. В Орловской области заболеваемость продолжает идти на спад.

За сутки, на 10 июня 2022, заболевших 28 человек. Всего выявлено 113 349 случаев заболевания коронавирусом. 23 жителей региона положили в больницы.

Выписано по выздоровлению 30 человек, всего случаев излечения насчитывается 110 952.

За сутки в регионе никто из пациентов с диагностированным covid-19 не умер. Общее число смертельных случаев коронавируса - 1926.

В Орловской области с 10 июня 2022 отменен масочный режим.