Фото: Сергей Силаев

В Орловской области отменят масочный режим с 10 июня. Решение уже согласовано с Роспотребнадзором.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в видеообращении в социальных сетях.

Глава региона сообщил, что власти находились в постоянном диалоге с Роспотребнадзором и выверяли, готов ли регион к отмене последних коронавирусных ограничений.

Завтра, 9 июня, пройдет региональный штаб, на который вынесут вопрос об отмене масочного режима. Утверждение решения согласовано с ведомством.

– С пятницы, 10 июня, в Орловской области будет отменен масочный режим. Я уверен, что пройдя именно по такому пути, когда мы выверили это решение, оно позволит проводить нам любые мероприятия, и, самое главное, жизнь и здоровье наших жителей будет под защитой, - обратился к орловцам губернатор.

Клычков отметил, что коронавирус не исчез, поэтому каждый продолжит определять для себя меры безопасности.