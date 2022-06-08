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Общество8 июня 2022 9:06

Орловцы на 45 минут дольше погуляют на Троицких хороводах

Последний автобусный рейс сдвинули, чтобы жители посмотрели салют
Сергей Силаев

Орловцы на 45 минут дольше погуляют на Троицких хороводах. Последний автобусный рейс сдвинули, чтобы жители посмотрели салют.

Об изменениях рассказал руководитель департамента ЖКХ Орловской области Алексей Субботин в ходе онлайн-брифинга с журналистами 8 июня.

Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье» пройдет в селе Льгов Хотынецкого района в День России. Последний автобус поедет в областную столицу в 21.45, а в не 21.00, как было запланировано ранее.

– Время сдвинуто для удобства гостей праздника, все желающие смогут посмотреть фейерверк, который начнется в 21.15, и уже после этого уехать на автобусе домой, - отметил руководитель.

Билеты может приобрести уже сейчас. Из Орла автобусы поедут в 12.00 и 15.00, а обратно – 17.00 и 21.45. Взрослый билет туда и обратно стоит 500 рублей, а детский в два раза дешевле.

В Орловском полесье вечером выступит известная певица Юлия Савичева. В конце прогремит праздничный салют.