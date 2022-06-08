Орловцы на 45 минут дольше погуляют на Троицких хороводах. Последний автобусный рейс сдвинули, чтобы жители посмотрели салют.

Об изменениях рассказал руководитель департамента ЖКХ Орловской области Алексей Субботин в ходе онлайн-брифинга с журналистами 8 июня.

Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье» пройдет в селе Льгов Хотынецкого района в День России. Последний автобус поедет в областную столицу в 21.45, а в не 21.00, как было запланировано ранее.

– Время сдвинуто для удобства гостей праздника, все желающие смогут посмотреть фейерверк, который начнется в 21.15, и уже после этого уехать на автобусе домой, - отметил руководитель.

Билеты может приобрести уже сейчас. Из Орла автобусы поедут в 12.00 и 15.00, а обратно – 17.00 и 21.45. Взрослый билет туда и обратно стоит 500 рублей, а детский в два раза дешевле.

В Орловском полесье вечером выступит известная певица Юлия Савичева. В конце прогремит праздничный салют.