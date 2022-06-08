Фото: Дамир Жукенов

Юлия Савичева споет на «Троицких хороводах» в Орловском полесье на День России. Завершится концерт праздничным салютом.

12 июня в нашей стране отмечается День России. Орловщине не останется в стороне. Уже в 10.00 празднования начнутся на площади Ленина, а в 14.00 пройдут Троицкие хороводы в Орловском полесье. Певица выступит здесь в 21.00.

Хороводы объединят несколько тысяч человек из соседних регионов и стран ближнего зарубежья. Они пройдут в Хотынецком районе, в селе Льгов.

В рамках эфира в социальных сетях губернатор региона Андрей Клычков рассказал, что на концерт приедет известный исполнитель.

– У нас вечером будет гость – певица Юлия Савичева. Будет выступать перед салютом, поэтому приглашаю наше юное и молодое поколение, и не только, - сказал Клычков.