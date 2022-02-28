Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом почти 400 образовательных учреждений Орловской области

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Провайдер подключил учебные заведения к Единой сети передачи данных (ЕСПД), которая создается для всех учреждений образования и избирательных комиссий на территории России.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Цифровизация социально значимых объектов – наш приоритет как национального провайдера. Интернет от “Ростелекома” – это, прежде всего, защищенный доступ. На входе в ЕСПД блокируются DDoS-атаки, вредоносное программное обеспечение. Мы гарантируем безопасность передачи данных и защиту от утечек информации. Сейчас идут донастройки системы передачи данных для разграничения прав администраторов и обучающихся, чтобы школьники и студенты не имели доступа к нежелательному контенту».

Константин Домогатский, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области:

«Очень важно создать для детей благоприятную цифровую среду, которая расширяет возможности для их творческого и профессионального саморазвития, социализации, а главное — безопасного общения в Сети. “Ростелеком” обеспечил образовательным учреждениям эффективную антивирусную защиту и качественную контент-фильтрацию».

В 2021 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ и ПАО «Ростелеком» заключили контракт, по которому услуги доступа в интернет должны быть предоставлены школам, колледжам, техникумам, лицеям и другим организациям общего и среднего профессионального образования, а также территориальным избирательным комиссиям. Документ регламентирует создание Единой сети передачи данных, каждая точка подключения к ЕСПД оснащается аппаратно-программным комплексом криптографической защиты информации. Подключение образовательных учреждений к интернету и создание ЕСПД идет в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Подробнее о масштабных проектах можно узнать на сайте «Ростелекома».

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