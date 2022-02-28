Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орле депутаты и волонтеры встретились с беженцами Донбасса. Жителей Донецкой и Луганской республик, вынужденных покинуть свои дома, посетили в пунктах временного размещения.

В Орел в конце минувшей недели прибыло больше 350 человек из ДНР и ЛНР. В основном это дети, женщины и пожилые люди. Их разместили в нескольких местах: комнаты людям предоставили в санаториях, детских лагерях. В выходной день, 26 февраля, к эвакуированным приехали гости.

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Как рассказали в пресс-службе Орловского облсовета, людям привезли воду, фрукты, чайные наборы, сладости, предметы первой необходимости, большое количество игрушек для детей, одежду и обувь, бытовую химию.

- Мы выяснили, что конкретно необходимо людям, с какими проблемами они столкнулись. Это бытовые сложности, организационные, юридические и социальные вопросы. Будем решать каждую проблему индивидуально. Постараемся оказать всю необходимую помощь, - отметил спикер областного Совета Леонид Музалевский.

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