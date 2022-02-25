Орловский губернатор посетил пункт временного размещения беженцев

Фото: orel-region.ru

Губернатор Андрей Клычков посетил пункт временного размещения беженцев в гостинице «Русь» в Орле. Глава региона побеседовал с прибывшими и проверил условия их проживания.

В гостинице «Русь» разместили шесть вынужденных переселенцев из Макеевки и Алчевска. На сегодняшний день в Орел самостоятельно приехали 17 граждан из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Андрей Клычков встретился с прибывшими и проверил созданные условия для их комфортного проживания. Кроме того, беженцам помогают волонтеры, которые рассказывают, как получить единовременную выплату и устроиться на работу. Напомним, что на данный момент в Орле ПВР развернуты в санатории «Дубрава», лагерях «Ветерок» и «Орловчанка», социальных центрах «Солнышко» и «Березка».

- Кроме того, 140 резервных мест для беженцев готовы в пункте временного размещения на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Юбилейный», - отметили в пресс-службе областного Правительства.

Сегодня в Орел приедет первый поезд с беженцами Донбасса.