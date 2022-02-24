Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Инвесторы вложили 3,8 миллиарда рублей в Орловскую промышленность в 2021 году. За год этот показатель вырос на 40%.

О финансовых вложениях в промышленность региона рассказал руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Максим Петров на онлайн-брифинге с журналистами 24 февраля.

– По итогам предварительного анализа инвестиций в промышленные предприятия составили 3,8 миллиарда рублей, что на 40% больше, чем в 2020 году, - рассказал глава департамента.

Итог считается предварительным, потому что точные результаты поступят из органов статистики после первого квартала года.

В настоящее время для беженцев из ДНР и ЛНР открыто более 1 500 тысяч вакансий в сфере торговли и промышленности. Те, кто имеет российский паспорт или разрешение на работу, могут трудоустроиться.