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В Орловской области открыто более 1 500 вакансий для беженцев из ДНР и ЛНР. Рабочие места есть в промышленности и торговле.

О планах по трудоустройству беженцев в Орловской области рассказал руководитель департамента промышленности и торговли региона Максим Петров во время онлайн-брифинга с журналистами 24 февраля. "Комсомолка" задала вопрос о рабочих местах для покинувших территории ДНР и ЛНР.

– Мы пообщались с подведомственной сферой. Как в торговле, так и в промышленности есть масса вакансий для тех жителей республик, кто имеет российские паспорта или разрешение на работу, - отметил руководитель.

Места будут предоставлены максимально быстро.