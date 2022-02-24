Орел
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 12:08

В Орловской области открыто более 1 500 вакансий для беженцев из ДНР и ЛНР

Рабочие места есть в промышленности и торговле
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

В Орловской области открыто более 1 500 вакансий для беженцев из ДНР и ЛНР. Рабочие места есть в промышленности и торговле.

О планах по трудоустройству беженцев в Орловской области рассказал руководитель департамента промышленности и торговли региона Максим Петров во время онлайн-брифинга с журналистами 24 февраля. "Комсомолка" задала вопрос о рабочих местах для покинувших территории ДНР и ЛНР.

– Мы пообщались с подведомственной сферой. Как в торговле, так и в промышленности есть масса вакансий для тех жителей республик, кто имеет российские паспорта или разрешение на работу, - отметил руководитель.

Места будут предоставлены максимально быстро.