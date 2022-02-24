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Происшествия24 февраля 2022 11:14

На начальника УГИБДД Орловской области завели второе уголовное дело

Александра Коршунова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На начальника УГИБДД Орловской области завели второе уголовное дело. Александра Коршунова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

- По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2021 года подозреваемый, зная о том, что между УМВД России по Орловской области и местным жителем заключены государственные контракты на аренду для нужд возглавляемого им управления офисных помещений в городе Орле и городе Ливны, инициировал завышение арендной платы за пользование данными помещениями с 240 000 рублей до 480 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства были незаконно изъяты из бюджета УМВД России по Орловской области, - рассказал "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи работают над делом. В полиции региона прокомментировали ситуацию.

- Руководством регионального УМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного лица, он понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщила Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

О первом уголовном деле против Коршунова стало известно в декабре 2021 года. Тогда начальника УГИБДД и двоих подчиненных заподозрили в мошенничестве.