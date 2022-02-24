Леонид Музалевский: Орловская область окажет всемерную поддержку людям, вынужденно покинувшим Донбасс

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Орловское региональное отделение партии незамедлительно приступило к формированию груза и уже 21 февраля из Орла в Ростовскую область направилась машина с гуманитарной помощью для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, которые вынуждены эвакуироваться в российские регионы. Ее сопровождал первый заместитель председателя Орловского областного Совета, руководитель общественной приемной партии и Волонтерского центра Михаил Вдовин. В машине - продукты питания и средства первой необходимости для жителей ЛНР и ДНР. Орловская область также вошла в число регионов, готовых принять у себя беженцев.

Председатель Орловского областного Совета, секретарь ОРО партии «Единая Россия» Леонид Музалевский подчеркнул:

- Орловская область окажет всемерную поддержку людям, вынужденно покинувшим Донбасс. На базе общественной приемной «Единой России» развернут оперативный штаб, в функции которого будет входить содействие в оформлении документов, юридические консультации и многое другое. Как только эвакуированные жители Луганской и Донецкой Народных Республик приедут в наш регион, мы обязательно посетим места временного проживания и проследим, чтобы прибывшие были обеспечены всем необходимым. К этой работе присоединится Волонтерский центр «Единой России», местные отделения партии, депутатский корпус, весь партийный актив. Напомню, что «Единая Россия» всегда незамедлительно приходит на помощь тем, кто в этом особенно нуждается. С самого начала пандемии коронавируса наши добровольцы доставляют продукты и лекарства пожилым людям, помогают в решении бытовых вопросов, да и просто поддерживают добрым словом.

Особое внимание уделяется поддержке медиков. Учреждениям здравоохранения Орловской области партия передала два автомобиля для выезда к пациентам. Привлечено около тысячи добровольцев, организовано свыше 800 смен по перевозке врачей волонтерами-водителями, обеспечивалось постоянное дежурство волонтеров-медиков в больницах и поликлиниках.

Отрадно, что и сегодня орловцы охотно откликнулись на призыв оказать помощь нашим соотечественникам, вынужденным покинуть родные дома. В штаб приносят продукты питания, канцтовары и средства гигиены для эвакуированных. Мы должны создать для людей комфортные условия, проследить, чтобы они ни в чем не нуждались. Уверен, уже скоро они смогут вернуться в свои дома и чувствовать себя в безопасности.

В Орле пункт сбора гуманитарной помощи работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: ул. 1-я Посадская, д. 14. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (4862) 55-48-22.