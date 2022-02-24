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Общество24 февраля 2022 9:54

Меценат из Орла Олег Карпиков перевел в помощь беженцам Донбасса крупную сумму денег

В регионе продолжают работать пункты приема необходимых для граждан ДНР и ЛНР вещей, открыт счет для перевода средств
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Олег Карпиков оказал помощь беженцам Донбасса

Олег Карпиков оказал помощь беженцам Донбасса

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В помощь беженцам Донбасса известный меценат и предприниматель из Орла Олег Карпиков перевел крупную сумму денег. Об этом сообщает правительственный телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

- Орловский предприниматель и меценат Орлег Карпиков перечислил 300 тысяч рублей в ОРООО Благотворительный фонд "Российский детский фонд" на помощь гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным с Донбасса, - гласит сообщение.

Напомним, что оказать помощь бежавшему с территории Луганской и Донецкой республик мирному населению может каждый. Пункт приема вещей первой необходимости работает ежедневно, принести можно одежду, постельные принадлежности, предметы первой необходимости и другие вещи. Также открыт счет, по которому можно перевести деньги. Реквизиты здесь.