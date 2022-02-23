Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Орловцам рекомендуют застраховать имущество на случай весеннего паводка. В городе несколько улиц попадают в зону возможного подтопления.

По информации пресс-службы городской администрации, пострадать от паводка могут часть домов по улицам: Скульптурная, Линейная, Заводская, Левый берег реки Оки, Преображенского, Пойменная, Радужная, Кривцова, Трубина, Отрадная, Приокская, 1-я и 2-я Пушкарная, Нормандии-Неман, Береговая, Колпакчи, 7 ноября, набережная Есенина, а также по переулкам: Скульптурный, Городской, Равнинный, Проходной, Заливной, Лебединый, Приокский, Пловецкий, Преображенского, Костомаровский.

Синоптики не исключают, что разлив рек в 2022 году будет бурным.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Разработана схема движения общественного транспорта на случай подтопления улиц...(далее)