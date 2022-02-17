Опубликована схема движения транспорта в Орле на случай весеннего наводнения

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив "КП")

В Орле разработана и представлена схема маршрутов, по которым пойдет общественный транспорт областной столицы в случаев весеннего наводнения. В 2022 году прогнозы синоптиков не исключают бурного половодья.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, в зоне подтопления могут оказаться подъезды к нескольким мостам, в том числе Тургеневскому, Красному, Дружбы, Октябрьскому (Герценскому), Лужковскому. Также продумана схема проезда автобусов на случай подтопления улиц Городской и Герцена. При сильном разливе воды поедут иначе автобусы №60, 35, 27, 17, 47. Также в зону подтопления могут попасть участки, где движутся маршруты №1, 22,50,59, 25. Троллейбусные маршруты тоже ждут изменения или отмена.

С подробной схемой можно ознакомиться здесь.

- Пока рано прогнозировать, насколько сильным будет таяние, но к возможной опасности лучше подготовиться заранее, - сообщает мэрия Орла.