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Общество22 февраля 2022 11:00

В Орловской области больше 8 миллионов выделили на отлов бездомных собак

Животных прививают, стерилизуют и выпускают обратно на улицу
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области 8,5 миллионов рублей выделено в 2022 году на отлов бездомных собак

В Орловской области 8,5 миллионов рублей выделено в 2022 году на отлов бездомных собак

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области 8,5 миллионов рублей выделено в 2022 году на отлов бездомных собак. Животным делают прививки, стерилизуют их и выпускают обратно.

Как рассказали в пресс-службе Правительства региона, в 2021 году отловили, привили и стерилизовали больше 800 собак, годом ранее больше 750. За прошедшие почти два месяца нового года в области эту процедуру прошли 130 животных.

Как уже ранее писала "Комсомолка", в 2022 году в Орле более сорока с половиной миллиона рублей выделят на строительство приюта для бездомных животных. Он разместится на территории "Спецатобазы".