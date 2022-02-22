В Орловской области больше 8 миллионов выделили на отлов бездомных собак

В Орловской области 8,5 миллионов рублей выделено в 2022 году на отлов бездомных собак Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области 8,5 миллионов рублей выделено в 2022 году на отлов бездомных собак. Животным делают прививки, стерилизуют их и выпускают обратно.

Как рассказали в пресс-службе Правительства региона, в 2021 году отловили, привили и стерилизовали больше 800 собак, годом ранее больше 750. За прошедшие почти два месяца нового года в области эту процедуру прошли 130 животных.

Как уже ранее писала "Комсомолка", в 2022 году в Орле более сорока с половиной миллиона рублей выделят на строительство приюта для бездомных животных. Он разместится на территории "Спецатобазы".