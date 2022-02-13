На строительство приюта для бездомных животных в Орле выделят 40,7 млн рублей

Строительство приюта для бездомных собак в Орле завершится в 2022 году Фото: Ольга СУПОНЕВА

В 2022 году в Орле более сорока с половиной миллиона рублей выделят на строительство приюта для бездомных животных. На следующей неделе состоятся торги: выберут фирму, которая оборудует пристанище для бродячих четверолапых.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, в этом году направят на указанную цель 40,7 миллиона рублей. Приют не будут строить с нуля: переделают помещения, расположенные на территории городской Спецавтобазы (Новосильское шоссе,18).

Приют будет рассчитан на передержку 150 бродячих собак ежемесячно. Здесь отловленных на улицах псов обработают, сделают им прививки и чипируют, после чего выпустят в прежнюю среду обитания. Собаки, которые вели себя агрессивно, переедут в приют на постоянное место жительства.