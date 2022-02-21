В Орловской государственной филармонии создадут виртуальный концертный зал. 1 миллион рублей выделят в рамках национального проекта «Культура».

О планах рассказала начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В 2021 году в Орловском краеведческом музее появилась цифровая платформа с технологией дополненной реальности. Также в прошлом году капитально отремонтировали 5 сельских учреждений культуры, а 4 библиотеки стали модельными.

В 2022 году на покупку 6 автоклубов для районов выделят 30 миллионов рублей. В Орле появится еще одна модельная библиотека, а три сельских дома культуры отремонтируют.