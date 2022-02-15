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Общество15 февраля 2022 9:15

Шесть районов Орловской области получат 30 миллионов рублей на автоклубы

Постановление правительства подписано 11 февраля
Сергей Силаев
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Шесть районов Орловской области получат 30 миллионов рублей на автоклубы. Постановление правительства подписано 11 февраля.

Кромской, Колпнянский, Ливенский, Мценский, Новодеревеньковский и Покровский районы Орловской области получат по 5,1 миллиона рублей на приобретение автоклубов – транспортных средств, позволяющих проводить культурно-массовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Оборудованные автомобили поступят в рамках национального проекта «Культура». Они вмещают в себя сцену и набор мультимедийной аппаратуры. В будущем планируется обеспечить все районы области автоклубами.