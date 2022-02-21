Беженцев из Донбасса в Орловской области протестируют на коронавирус

Фото: Андрей Трубецкий

21 февраля на совещании Правительства Орловской области губернатор Андрей Клычков дал ряд поручений, связанных с прибытием в регион беженцев из Донбасса. В частности, жителей ДНР и ЛНР ждет медицинский осмотр и тестирование на коронавирус.

- Поручено провести первичный медицинский осмотр, оперативное тестирование прибывших лиц на предмет выявления новой коронавирусной инфекции, при наличии медицинских показаний организовывать их госпитализацию и лечение в рамках действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Мирным жителям, вынужденным покинуть Луганскую и Донецкую народные республики, выделят временное жилье в Орловской области, окажут гуманитарную помощь, помогут с трудойстройством. Тем, кто захочет вернуться в Украину, помогут с покупкой билетов и сопутствующими расходами.

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