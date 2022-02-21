В ДТП с участием двух легковушек пострадал водитель "ВАЗа" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Кромах столкнулись две легковушки. В ДТП пострадал водитель «ВАЗа».

Авария произошла на минувших выходных, 20 февраля, в поселке Кромы. За рулем «Фольксвагена Поло» находился 40-летний мужчина, который допустил столкновение с «ВАЗом» на улице 25 Октября.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за выходные в регионе полицейские зафиксировали 30 ДТП. В одном из них погиб пешеход.