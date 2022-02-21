Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

На дороге под Орлом "КамАз" насмерть задавил молодого мужчину. Пешеход погиб до приезда скорой помощи.

Об смертельном ДТП рассказали в региональной Госавтоинспекции. 20 февраля 28-летний водитель вел грузовик по дороге "Глазуновка-Долгое". На 30-м километре под колеса "КамАза" попал 26-летний пешеход. Шансов выжить у мужчины не было.

Как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД, он погиб еще до приезда медиков.

Всего за прошедшие выходные на территории области полицейские зафиксировали 30 дорожно-транспортных происшествий.