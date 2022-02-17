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Общество17 февраля 2022 15:17

В Ливнах прошел смотр экстренных служб перед половодьем

Уровень готовности оценивала рабочая группа регионального МЧС
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

В Ливнах прошел смотр экстренных служб перед половодьем. Уровень готовности оценивала рабочая группа регионального МЧС и управления по гражданской обороне.

В смотре приняли участие организации, ответственные за порядок и безопасность. Они показали оснащение и готовность сотрудников к оперативным действиям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Подготовку показали пожарные, медики, связисты, энергетики, бригада ЖКХ и представители органов внутренних дел.

Несколько дней назад подобный смотр прошел и в Орле. В зону возможного подтопления в Орловской области попадает без малого 23 тысячи человек.