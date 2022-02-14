В Орле проверили экстренные службы на готовность к весеннему половодью

Мероприятие состоялось 10 февраля Фото: Сергей Силаев

К августу 2021 года ущерб от паводков в Российской Федерации оценивали в 7,5 миллиардов рублей. Это относится и к жителям Орловщины. На территории региона проживает без малого 23 тысячи человек, которым может понадобиться помощь при разливе рек в 2022 году. В Орловской области началась подготовка к половодью. 10 февраля на базе «Спецавтобазы» состоялся смотр, во время которого городские экстренные службы показали готовность к борьбе с паводком и его последствиями.

В регионе в зону затопления попадает 22 786 человек Фото: Сергей Силаев

В последние годы разлив рек в Орловской области проходил относительно спокойно. Тем не менее, тренировки, отражающие готовность специальных служб к защите населения и предотвращению чрезвычайных ситуаций – это составная часть целого комплекса мероприятий, направленных в том числе против половодья, а оно в регионе относится у умеренно опасному типу. Именно поэтому к весенним паводкам должны быть готовы как спасатели, так и техника. Смотры проводит главное Управление МЧС России по Орловской области с муниципальными образованиями. Аналогичный смотр прошел не только в Орле, но и в Орловском районе.

В Орловской области может быть задействовано 3 125 человек и 981 единица техники Фото: Сергей Силаев

Во время тренировки комиссия проверила работу диспетчерских служб при приеме информации о случившемся, уровень готовности сил, обеспеченность личным составом, резервами и, конечно, техникой. Участие в мероприятии приняли 16 орловских организаций, а общую готовность оценивала рабочая группа, куда вошли представители руководства регионального МЧС и начальник управления по безопасности администрации города, а также первый заместитель мэра.

Комиссия проверила, насколько службы готовы к паводку Фото: Сергей Силаев

– В случае необходимости, мы всегда сможем развернуть группировку городского звена до 233 человек и 81 единицы техники, - сообщил заместитель мэра Орла Алексей Степанов.

На помощь населению при весеннем половодье придут и добровольцы. Так, в готовности находятся волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

В случае необходимости для 11 450 развернут временные пункты проживания Фото: Сергей Силаев

Подготовку продемонстрировали пожарные части города, бригады ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, военные, медики и работники органов внутренних дел. Комиссия побеседовала с каждой организацией, а руководители доложили о задачах, обязанностях и готовности к действиям во время чрезвычайных ситуаций.

В нем приняли участие 16 организаций Фото: Сергей Силаев

В Орловской области в зону затопления попадают 32 населенных пункта. В них находится 2 180 домов и проживает 22 786 человек. Помимо этого, вода может повредить 77 инфраструктурных объектов, 21 мост и 20 трансформаторов.

Всего в регионе для предупреждения и ликвидации половодья предусмотрено 3 125 человек 981 единица техники. В городе Орле и районах области в случае необходимости развернут 56 временных пунктов, вместимостью 11 450 человек.