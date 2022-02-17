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Общество17 февраля 2022 13:06

Работникам обанкротившегося "Дормаша" в Орле вернули долги по зарплате

Сотрудникам выплатили больше восьми с половиной миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"

Фото из архива "КП"

Работники обанкротившегося завода ЗАО "Дормаш" в Орле дождались своих зарплат. Людям вернули 8,6 миллиона рублей, которые задолжало разорившееся предприятие.

Многомиллионный долг удалось вернуть после вмешательства прокуратуры. Без положенных выплат оставались 439 сотрудников завода. Имущество "Дормаша" распродали, деньги перечислили сотрудникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Отметим, что в суд передано дело арбитражного управляющего предприятия-банкрота и еще троих соучастников, которые обвиняются в растрате и пособничестве в растрате. Установлено, что при реализации имущества завода ценник на него занижался. Дело рассматривается в Заводском районном суде.