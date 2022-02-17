Работникам обанкротившегося "Дормаша" в Орле вернули долги по зарплате

Фото из архива "КП"

Работники обанкротившегося завода ЗАО "Дормаш" в Орле дождались своих зарплат. Людям вернули 8,6 миллиона рублей, которые задолжало разорившееся предприятие.

Многомиллионный долг удалось вернуть после вмешательства прокуратуры. Без положенных выплат оставались 439 сотрудников завода. Имущество "Дормаша" распродали, деньги перечислили сотрудникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Отметим, что в суд передано дело арбитражного управляющего предприятия-банкрота и еще троих соучастников, которые обвиняются в растрате и пособничестве в растрате. Установлено, что при реализации имущества завода ценник на него занижался. Дело рассматривается в Заводском районном суде.