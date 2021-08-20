В Орле по делу «Дормаша» предъявили обвинение управляющему и еще трем подозреваемым

В Орле по делу о растрате имущества «Дормаша» предъявили обвинение Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается скандальная история с предприятием-банкротом ЗАО «Дормаш». Здесь то сотрудникам никак не погасят долги по зарплате на сумму более чем 16 миллионов рублей, то имущество распродают по заведомо низкой цене.

Накануне было предъявлено обвинение конкурсному управляющему предприятия и трем участникам этой истории, проходящим как соучастники в уголовном деле о растрате в особо крупном размере.

- Уголовное дело в настоящее время находится в производстве следственных органов СУ УМВД России по Орловской области. При координирующей роли прокуратуры конкурсному управляющему и троим соучастникам преступления следствием предъявлены обвинения в растрате имущества ЗАО «Дормаш». Проводится комплекс надзорных и координационных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.